Harry e Meghan tornano al fianco di William e Kate: uniti nel dolore per la morte della Regina

Il Principe William ha voluto che ci fossero anche Harry e Meghan al Castello di Windsor per incontrare la folla giunta per rendere omaggio alla regina Elisabetta II.

Un gesto simbolico e distensivo di William verso Harry

L’erede di Carlo III, WIlliam, ha pensato che riunire la famiglia fosse importante, visto il momento di profondo lutto: “William pensava che fosse un importante segnale di unità in un momento incredibilmente difficile per la famiglia”, ha rivelato una fonte a palazzo. “Si tratta di un momento storico così straordinario e anche profondamente personale per la famiglia, che speri e pensi che tutti i suoi membri si uniscano e sostengano specialmente il re. E forse nel farlo alcune di queste ferite possono essere sanate”. Non una vera e propria riconciliazione, ma sicuramente un gesto di distensione, almeno momentanea.

Harry non ha fatto in tempo a salutare nonna Elisabetta

Harry e Meghan si trovavano per caso in Inghilterra quando è avvenuto il decesso della Regina, i due ormai vivono in pianta stabile negli USA. Nonostante la poco distanza, Harry non è arrivato in tempo per salutare la Regina. Al momento della morte con lei c’erano i figli Carlo e Anna. Appena dopo la sua morte sono arrivati William, Kate Middleton, il principe Andrea, il fratello Edoardo con la moglie e poi Harry.

Il dolore di Harry: “Windsor è un posto solitario adesso”

“Windsor è un posto davvero solitario adesso che lei non c'è più”, ha detto il principe Harry, parlando con la folla accorsa a palazzo per omaggiare la sovrana e stare vicino ai reali. Il video è stato ripreso dal The Sun: “Si sentiva la sua presenza ovunque”, ha poi detto teneramente Harry.

C’è chi dice che Harry sia in effetti molto triste per la morte della nonna, dolore a cui si aggiungono i sensi di colpa per la lontananza degli ultimi anni: “È pieno di sensi di colpa, pieno di dolore e rimpianto per non averle detto addio”, avrebbe confessato una fonte a US Weekly, “Si sono incontrati un paio di volte durante il Giubileo di platino ma non si aspettava che fosse l'ultima volta che la vedeva”. Harry e Meghan resteranno a Londra fino ai funerali ufficiali, organizzati per il 19 settembre. In questo momento di grande dolore per la Royal Family c’è almeno la speranza di un futuro in cui i nipoti di Elisabetta II saranno nuovamente fratelli uniti e non nemici.