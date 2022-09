La moglie di Kledi Kadiu parla della malattia del figlio che compie 1 anno

Il 30 agosto 2021 il figlio di Kledi Kadiu e Charlotte Lazzari ha compiuto un anno. Un anno molto difficile a causa della malattia del figlio Gabriel, affetto da meningoencefalite.

La diagnosi e il racconto di Kledi sui social

Subito dopo la diagnosi Kledi Kadiu e la moglie avevano voluto raccontare della diagnosi del figlio e dello sconforto vissuto. In un post su Instagram scrivevano: “A 13 giorni dal parto, Gabriel ha manifestato febbre e forti convulsioni, espressione di una diagnosi piuttosto complessa: meningoencefalite. L’inizio di un calvario che ci ha davvero messi a dura prova. Gabriel è sopravvissuto e dopo aver riaperto gli occhi, passo dopo passo e con l’audacia di un eroe ha messo in campo tutta la sua forza per riappropriarsi di ciò che questo brutto imprevisto gli ha tolto”.

Il post di Charlotte ad un anno dalla diagnosi della meningoencefalite

Ad un anno esatto dalla diagnosi, avvenuta l’11 settembre 2021, Charlotte Lazzari ha voluto ricordare su Instagram le difficoltà vissute: “ll motivo per cui temevo così tanto l’arrivo dell’11 settembre non lo so nemmeno io. Forse, nella frenesia dei giorni, nel voler sotterrare emozioni che mi hanno fatto tremare per tanti mesi, avevo il timore che fermarmi e stare nel ricordo, fosse molto doloroso. In tutta sincerità ieri mattina non è stato facile”.

La vicinanza di Charlotte Lazzari ai genitori con figli malati

"Ma questo post è dedicato a tutti i genitori che in questi mesi ci hanno scritto e hanno condiviso con noi le loro storie, i loro timori e le loro battaglie… vi tengo per mano. Le battaglie si combattono con amore e molto spesso si vincono. E la vittoria può avere mille sfaccettature. La giornata di ieri si è magicamente trasformata quando dopo la pioggia è sorto il sole. Per me è stata una bellissima rivelazione. Un miracolo. Una vera Vittoria”. Questo il post di Charlotte Lazzari, pieno di affetto e riconoscenza verso i fan, verso la vita e di speranza per il futuro insieme a Kledi Kadiu e al figlio Gabriel.