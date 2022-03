Kledi Kadiu parla per la prima volta della malattia del figlio

Kledi Kadiu, come Fedez, ha deciso di aprire il suo cuore ai fan riguardo alla malattia. Non è lui a stare male, ma il suo secondogenito Gabriel, nato ad agosto 2021 dall’amore con la moglie Charlotte Lazzari. L’ex ballerino di Amici ha voluto raccontare su Instagram delle difficoltà incontratee alla nascita da Gabriel. Al piccolo è stata diagnosticata la meningoencefalite, un grave processo infiammatorio del sistema nervoso. Questo è stato l’inizio di “un calvario che ci ha davvero messi a dura prova – racconta il ballerino – Gabriel è sopravvissuto e dopo aver riaperto gli occhi, passo dopo passo e con l’audacia di un eroe ha messo in campo tutta la sua forza per riappropriarsi di ciò che questo brutto imprevisto gli ha tolto”. Il bimbo ha poi affrontato un mese e mezzo di terapia intensiva e una valanga di esami. Ora è a casa, sta meglio, “non vogliamo nasconderci dietro alle parole fingendo che sia tutto semplice – continua Kledi – ma crediamo immensamente nella neuro plasticità, nella sconfinata forza di volontà del nostro piccolo guerriero, nella costanza e nell’amore come miglior stimolo all’apprendimento”. Il racconto è arrivato solo adesso, con calma, per dare la forza di sostenere questo peso ad altri genitori in difficoltà: “Quando succedono cose del genere si tocca il fondo e può essere difficile trovare la forza per tornare in superficie. La differenza possono farla le persone che si sceglie di avere al proprio fianco e i professionisti a cui si affida la crescita del proprio bambino”. In bocca al lupo a Kledi e tutta la sua stupenda famiglia!

