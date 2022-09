Johnny Depp dirigerà un film su Amedeo Modigliani

Dopo le brutte vicende giudiziarie che lo hanno visto protagonista nei mesi passati, Johnny Depp torna a fare quello che sa fare meglio: i film. Non solo si trova sul set di Luigi XVI come attore, ma ha anche annunciato che tornerà in regia nel 2023. Il divo ha esordito alla macchina da presa con The Brave nel 1997, ora a 25 anni di distanza, ha deciso di tornare in regia.

Johnny Depp dirigerà il biopic su Amedeo Modigliani

L’attore del Pirata dei Caraibi sarà il regista di un biopic dell'artista Amedeo Modigliani. Depp sarà anche co-produttore della pellicola, insieme a Barry Navidi e ad Al Pacino. Non sarà la storia di vita di Modigliani, ma partendo da un'opera teatrale realizzata da Dennis McIntyre, si racconterà il momento più importnante della carriera di Modigliani del 1916, come si legge in una nota diffusa: "le quarantotto ore più turbolente dell’artista livornese nella capitale francese, quelle che segneranno un punto di svolta nella sua vita, consolidando infine la sua reputazione di leggenda artistica”.

Johnny Depp è entusiasta di realizzare un film su Modigliani

Depp è un grande fan di arte e di Modigliani e si è detto molto felice del lavoro che è chiamato a fare: “Sono veramente onorato di portare sul grande schermo la saga della vita del signor Modigliani. La sua è stata una vita di difficoltà – ha dichiarato Depp – ma, alla fine, segnata dal trionfo. Si tratta di una vicenda universalmente umana in cui tutti possono identificarsi". Sul cast non c’è ancora alcuna notizia, ma c’è chi si chiede se sarà proprio Johnny Depp a interpretare il protagonista Modigliani.