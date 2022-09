Charlene e Alberto di Monaco: è di nuovo amore?

Dopo la lunga assenza della principessa Charlene e le voci di crisi nera che aleggiano sul loro rapporto, Alberto di Monaco e la sua consorte rispondono a fatti (e immagini) mostrandosi mano nella mano in pubblico e affettuosi come mai prima d’ora.

La principessa Charlene e il principe Alberto mano nella mano

Il principe Alberto e la principessa Charlene di Monaco hanno posato la prima pietra di un rifugio per animali della Société Protectorrice des Animaux (SPA) di Monaco, che verrà inaugurato nel 2023 nella città francese di Peille. I due sono sembrati sereni e rilassati, particolarmente complici e lo dimostrano le foto mano nella mano catturate dai fotografi, insieme ad un tenero bacio che non è sfuggito ai loro obiettivi. Durante l’evento il principe ha annunciato che il progetto sarà in mano totalmente alla consorte, Charlene sarà presidente della SPA di Monaco, che accoglierà animali malati e feriti per offrire loro le giuste cure.

Charlene e l'impegno sociale

La principessa Charlene è da sempre impegnata nel sociale con progetti umanitari e per la tutela dell’ambiente con progetti per la protezione delle specie in via di estinzione e dei loro habitat naturale. Charlene è originaria dell’Africa e spende le sue energie anche per questa terra in cui ha attivato diverse missioni e progetti benefici.

Il look di Charlene in occasione della presentazione della SPA di Monaco

La principessa Charlene, famosa per la sua eleganza, non ha deluso le aspettative e in occasione della presentazione del futuro rifugio per animali si è presentata in black&white, mixando casual e formale. Camicetta bianca con scollo a V, unita a un paio di pantaloni neri Louis Vuitton. Ai piedi un paio di ballerine con fiocco Jimmy Choo nere e un occhiali da sole cat eye Prada neri. Con il suo look curato, ma non pretenzioso, ha confermato il suo stile da principessa moderna.