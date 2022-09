Nina Moric si sfoga su Instagram: “Sto male, un dolore atroce mi sta consumando”

Nina Moric ha voluto condividere la sua sofferenza attraverso i social, raccontando nelle sue stories il suo dolore.

Le stories drammatiche di Nina Moric

La showgirl ha raccontato di soffrire di problemi di salute che le provocano molto dolore: “Pur avendo una soglia di dolore altissima, questa volte il dolore fisico mi sta consumando”, ha dichiarato l’ex moglie di Fabrizio Corona che ha dovuto sottoporsi a una gastroscopia. La donna ha voluto mostrare anche i referti, descrivendo cosa le sta succedendo in questi giorni di difficoltà. A quanto sembra Nina Moric soffre di difficoltà digestive importanti che la indispongono tanto che nell’ultimo periodo è stata costretta a passare molto tempo a casa. Il prossimo passo per lei sarà un esame istologico per comprendere le ragioni del suo malessere.

Il figlio Carlos è lontano da Nina Moric

Sicuramente non avere accanto il suo amato figlio Carlos non la fa stare bene e magari anzi contribuisce ai suoi acciacchi. Il figlio, avuto con l’ex Fabrizio Corona, ha scelto di vivere con il padre e in passato non sono mancate le tensioni tra gli ex coniugi che hanno coinvolto anche Carlos. Alla festa per i vent’anni del figlio, Nina Moric non c’era, ma la donna gli ha comunque dedicato un commovente post su Instagram in cui scrive così: “Se possibile non dimenticarti mai di quel tempo in cui cercavi i miei abbracci. Potrai mettere in discussione tutto a questo mondo ma mai ti permetterò di mettere in discussione il mio smisurato amore per te”.

Speriamo che anche Carlos trovi il modo di stare vicino alla mamma in questo difficile momento.