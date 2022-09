Leonardo Di Caprio e Gigi Hadid? Lui ci spera

Leonardo Di Caprio con le mani in mano non ci sta proprio stare: dopo la recente rottura con Camila Morrone si sta nuovamente dando da fare per trovare una compagna. Il fortunato bersaglio delle sue attenzioni sembra essere Gigi Hadid.

La fine della relazione con Camila Morrone

L’attore si è separato l’estate appena passata dalla modella Camila Morrone. Il motivo della rottura? Nessuno in particolare, semplicemente tra i due le cose non funzionavano più. Forse ad aggravare le cose c’è stata l’importante differenza di età tra i due (48 anni lui, 25 lei), ma questo non sembra essere un problema per Leo.

Il flirt tra Leonardo Di Caprio e Gigi Hadid

Per ora si tratta solo di rumors, ma sono in molti a parlare di una frequentazione tra l’attore e la modella Gigi Hadid, 27 anni. L’Us Weekly ha scritto che Di Caprio sta facendo una corte serratissima alla giovane modella. Altre fonti però mettono a tacere le voci su una relazione già in corso: “Sono solo amici, lei non vuole nulla di romantico con lui per ora”, si dice. Il Daily Mail ha però pubblicato degli scatti che li mostrano insieme e piuttosto intimi mentre chiacchierano e si accarezzano. I due si trovavano a casa degli amici Richie Akiva e Darren Dzienciol, nel quartiere di Manhattan. Pare che qualsiasi cosa sia, non sia niente di troppo serio, almeno per ora.

Gigi Hadid e i suoi “illustri” precedenti

La modella ha già fatto parlare di sé per la sua vita privata in passato. Tra i suoi ex ci sono Cody Simpson, Justin Bieber, Joe Jonas, il pilota Lewis Hamilton, il modello Jason Dundas e il dj Calvin Harris. La sua storia d’amore più importante è stata quella con Zayn Malik, volto degli One Direction, con cui ha avuto la figlia Khai. Tra i due è finita nel 2021.

Vediamo se riuscirà a resistere alle avances di Di Caprio e se sì, per quanto tempo.