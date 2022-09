A Venezia un’azienda ha introdotto il congedo mestruale

Si chiama Ormesani ed è un'azienda di spedizioni di Quarto D'Altino (Venezia) che ha inserito la possibilità per le sue dipendenti che soffrono di endometriosi di sfruttare il congedo mestruale.

Il congedo mestruale per chi soffre di endometriosi

Il congedo mestruale verrà concesso sulla fiducia. Non sarà cioè richiesto alcun certificato certificato medico, né l'autorizzazione del responsabile dei reparti, per rispetto della privacy. In Italia non esiste un quadro legislativo che regoli il congedo mestruale per cui si tratta di un’iniziativa unica nel nostro Paese.

L'amministratore delegato dell’azienda, Martino Ormesani, ha spiegato di aver fatto prima un sondaggio tra le 59 dipendenti della sua azienda e di averne testato il gradimento. Così ha introdotto la misura di un giorno al mese retribuito per chi ne fa richiesta. L’azienda ha anche deciso di fornire assorbenti gratuiti nei bagni dell’azienda.

L'Italia e l'endometriosi

Secondo alcune stime, sarebbero circa 3 milioni di donne in Italia le donne con questa patologia, di cui però si parla ancora poco. Nel nostro Paese infatti il congedo mestruale non esiste a livello normativo, nonostante ci fosse stata una proposta di legge anni fa, poi caduta nel vuoto. In Spagna il congedo è stato approvato per 3 giorni al mese (retribuiti) con la presentazione di un certificato medico.

Forse l'esempio di questa piccola azienda veneta farà da apripista a una futura iniziativa parlamentare.