Un papà italiano ha corso 50 km spingendo il passeggino con dentro il figlio

Un papà italiano ha preso parte a una gara di corda in Olanda, ma per complicarsi la vita lo ha fatto spingendo un passeggino con dentro suo figlio per i 50 chilometri della competizione.

Il papà correndo con il passeggino è arrivato secondo tra tutti i partecipanti

Il papà maratoneta si chiama Lorenzo Lotti e ha 36 anni. L’uomo è assessore allo sport del Comune di Predappio, in provincia di Forlì-Cesena. Ha preso parte alla competizione olandese di 50 chilometri ed è anche arrivato secondo su tutti i partecipanti, segnando il record per aver spinto il passeggino nel frattempo e averci impiegato solo 3 ore 15 minuti e 57 secondi per percorrere il lunghissimo tragitto. I complimenti vanno anche al figlio Raimondo che a 7 mesi si è fatto portare in questa folle corsa. “Per un’ora e 40 minuti ha dormito. Per il resto del tempo se l’ è goduta”, ha dichiarato il papà.

La soddisfazione del papà dopo la corsa

A fine gara, papà Lorenzo ha espresso la sua contentezza al Resto del Carlino: “La soddisfazione più grande è aver conquistato un primato insieme a mio figlio. Durante i 50 chilometri il fiato non ha ceduto, mentre i muscoli negli ultimi 10 sono andati sotto pressione, perché ero molto impegnato a spingere 20 chili. Raimondo ne pesa 8, altri 11,8 è il peso del passeggino. Ma il pubblico ai lati del percorso, dai vicini giardini e ai bordi della strada è stato coinvolgente e meraviglioso. È stata una vera festa per atleti e pubblico”.