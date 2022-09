Sylvester Stallone a Roma visita i musei vaticani

L’attore, famoso per aver interpretato Rocky Balboa, è in gita a Roma, ma a differenza di quanto aveva fatto il collega Russell Crowe qualche mese fa, ha scelto di visitare per prima cosa i Musei Vaticani, in visita privata. Una specie di derby quello tra i due attori, tanto che Stallone a fine visita si è fatto immortalare con una maglia giallorossa con il numero 12, in risposta alla simpatia biancoceleste di Crowe. 1-1 palla al centro.

Il quadro di Raffaello in cui c’è “Stallone”

Tra le opere dei Musei Vaticani spunta proprio la faccia di Stallone. Molti turisti, infatti, sono convinti che un personaggio raffigurato da Raffaello Sanzio nell’opera Le Virtù e la Legge, assomigli molto a Sylvester Stallone, tanto che molto spesso il quadro viene condiviso sui social con didascalie e commenti ironici. Chissà che faccia ha fatto l’attore quando si è visto dentro al quadro del ‘500.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da StraRoma (@straroma1927)

Tulsa King: la serie tv con Sylvester Stallone

Stallone ha recitato in moltissime pellicole, ma è la prima volta che prende parte come protagonista a una serie TV. Il telefilm in cui reciterà si chiama Tulsa King. Stallone sarà un gangster messo ai margini dalla sua famiglia mafiosa che sceglie di ripartire da zero.