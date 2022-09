Can Yamane e Francesca Chillemi arrivano su Canale 5 con "Viola come il mare"

Francesca Chillemi e Can Yaman saranno protagonisti dei venerdì sera di canale 5 dal 30 settembre e per 6 serate.

Viola come il mare

Viola come il mare è una serie coprodotta da Rti e LuxVide, scritta da Elena Bucaccio e Silvia Leuzzi e diretta da Francesco Vicario. La storia è tratta dal romanzo "Conosci l’estate?" di Simona Tanzini. Nel cast ci saranno anche Simona Cavallari, David Coco, Giovanni Nasta, Chiara Tron e Romano Reggiani.

Una serie dedicata ai colori

Il filo conduttore saranno i colori, a partire dal titolo. L’incipit della protagonista è dedicato proprio alle sfumature: “Di che colore sono le persone? Le persone sono colorate, almeno per me... Mi chiamo Viola e questa è la storia del mio ritorno a Palermo. Qui ogni cosa è più potente: l’arte, la natura, la storia. Ma la cosa più potente sono le emozioni delle persone e io le vedo attraverso i colori che mi trasmettono. Si chiama sinestesia… Volete un esempio? Ecco, vedete quella mamma che sgrida il suo bambino? Io vedo RABBIA. GIALLO RABBIA. Direte... facile! Ma io non vedo la rabbia della mamma... vedo quella più nascosta... Io vedo la rabbia del bambino. E quei due ragazzi che si baciano laggiù? ROSSO. No... non è passione. È VERGOGNA. Uno di quei due innamorati... sta mentendo. E a giudicare dall’occhietto che mi sta facendo lui, sappiamo anche chi...”. Viola Vitale, la protagonista può vedere i sentimenti degli altri attraverso i colori, questo fenomeno si chiama sinestesia

Viola Vitali “sente” i colori

Viola Vitali, interpretata da Francesca Chillemi, è una donna di 30 anni, bellissima e con un potere particolare: la sinestesia. Si tratta della sovrapposizione involontaria di più sensi; lei può associare le emozioni ai colori e questo è un valore aggiunto per lei.

La trama di Viola come il mare

Viola arriva a Palermo per scrivere di costume e società, ma diventerà invece giornalista di cronaca nera, lavorando a stretto contatto con l’affascinante ispettore capo Francesco Demir (Can Yaman). Ci saranno casi di omicidio, caratterizzati dalla presenza di un elemento ricorrente, la loro insensatezza. Viola cercherà un senso in quei complessi racconti umani, cercando un senso anche per se stessa, mentre prova a rintracciare il padre che non ha mai conosciuto. Il tutto si svolge con la Cattedrale Normanna sullo sfondo, un piacere per gli occhi. Nel telefilm si vedrà una Sicilia inedita. Non quella della mafia o della burocrazia che non funziona, ma quella che unisce culture diverse, che l’hanno plasmata nei secoli e fino ad oggi, rendendola la meraviglia che è oggi.

La collaborazione tra Viola e Francesco

Sei puntate in cui Viola e Francesco saranno a stretto contatto, lavorando sui casi di omicidi più strani. I due sono molto diversi, ma troveranno un punto di incontro: Demir è abituato a ragionare da solo e Viola è abituata a dire sempre la sua. Lei si fida di tutti, lui non si fida di nessuno. Lui è pragmatico, lei più sognatrice. L’attrazione nasce subito, sapranno resistere o si lasceranno andare?