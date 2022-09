Soyuz ha raggiunto la Stazione Spaziale Internazionale: arrivati un americano e due russi

La navetta Soyuz MS-22 si è agganciata al modulo russo Rassvet della Stazione Spaziale Internazionale dopo tre ore di viaggio.

Le fotografie di Samantha Cristoforetti

Astro-Samantha che si trova già sulla Stazione Spaziale Internazionale ha testimoniato l'arrivo della navetta russa: "Abbiamo avuto una vista spettacolare del lancio!", ha scritto su Twitter a corredo della foto del lancio della Soyuz scattata dalla Stazione Spaziale Internazionale. "Non vedo l'ora di dare il benvenuto nella loro nuova casa a Sergey, Dmitry e FranK”.

Il nuovo equipaggio in arrivo sulla ISS

I nuovi arrivati sono chiamati a sostituire l’attuale equipaggio. Oltre a Sergei Prokopiev, futuro comandante della Iss, all'americano Francisco Rubio e al russo Dmitrij Petelin, arrivati con Soyuz, si aggiungeranno poi la russa Anna Kikina, con gli americani Nicole Mann e Josh Cassada e il giapponese Koichi Wakata. Questi ultimi quattro arriveranno a bordo della Crew Dragon, il cui lancio è previsto per il 3 ottobre.

Il passaggio di consegne tra Oleg Artemyev a Samantha Cristoforetti

Nel frattempo gli astronauti sulla ISS non staranno con le mani in mano: domenica 28 ci sarà il passaggio di consegne dall'attuale comandante della Stazione Spaziale Oleg Artemyev a Samantha Cristoforetti; il 30 sarà il giorno dei saluti, e Artemyev ripartirà direzione Terra con i colleghi Denis Matveev e Sergey Korsakov.

Il ritorno sulla Luna è vicino?

Nel frattempo al Kennedy Space Center si è concluso (positivamente) il test a Terra per il caricamento di propellente nel lanciatore Sls (Space Launch System) in vista di Artemis 1, la missione che ha avuto qualche problema in fase di preparativi e che servirà come apripista al ritorno sulla Luna. La nuova finestra di lancio è prevista per il 27 settembre. Sarà quella buona?