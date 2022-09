A che età uomini e donne provano più desiderio sessuale?

Uno studio pubblicato sulla rivista Archives of Sexual Behaviour, ha analizzato il desiderio sessuale in base all’età. I risultati non sono stati scontati come si potrebbe pensare.

Il sondaggio sul desiderio sessuale

Un team di scienziati provenienti da diversi Paesi ha messo insieme i dati di un enorme sondaggio condotto tra il 2007 e il 2018, mettendo a paragone la vita sessuale di oltre 8000 persone tra i 15 e gli 80 anni. Nell’indagine si teneva conto anche dell’autoerotismo.

Le donne hanno più “voglia” a 20 anni

Secondo il sondaggio il desiderio sessuale femminile ha il suo picco proprio a 20 anni e rimane ben nutrito fino ai 40, età in cui inizia a calare. Il periodo di massimo desiderio coincide nelle donne con il periodo di massima fertilità. Il desiderio delle donne di masturbarsi ha invece un picco ai vent’anni per poi calare fino ai 60 e risalire fino agli 80.

Gli uomini e il desiderio sessuale

Il desiderio sessuale degli uomini è più facile da rappresentare: raggiunge il picco ai 40 e poi cala pian piano. Così anche il desiderio di praticare autoerotismo cresce fino ai 35 anni e poi cala fino ai 60 anni. In seguito scema ancora più drasticamente.

Gli uomini e la monogamia

Un altro tratto importante nello studio del desiderio sessuale maschile è la monogamia. Secondo i dati raccolti gli uomini fanno molto sesso occasionale “da giovani”, ma poi preferisocno la monogamia, almeno fino alla mezza età, momento delicato in cui rispolverano la loro voglia di storielle da una notte, per poi rimettersi in carreggiata e deisderare stabilità man mano che la vecchiaia si avvicina.

Ovviamente si tratta di generalizzazioni, ognuno ha poi la sua storia personale che influisce sia sulla propria vita sessuale che sul desiderio che si ha di fare sesso o autoerotismo.