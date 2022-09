Brad Pitt, Matt Damon e George Clooney di nuovo insieme?

Alcune indiscrezioni raccolte dal The Sun sostengono che sia ormai imminente l’uscita di Ocean’s fourteen. A 21 anni dal primo capitolo (Ocean’s Eleven) e a 15 anni dall’ultimo film della trilogia, conclusa nel 2017.

Le indiscrezioni di una fonte anonima sul sequel

Questo sarebbe quanto riferito da una fonte non meglio identificata al periodico inglese: "Voci di un film con George, Brad e Matt si rincorrono da anni, ma non è mai stato il momento giusto e i loro fitti impegni di lavoro non lo hanno reso possibile. Finalmente la squadra giusta per il lavoro si è riunita per provare a farne un enorme successo e gli attori principali hanno pensato che sarebbe stato molto divertente rivisitarlo. Il franchise è enormemente popolare e la trama brillante era un'opportunità troppo ghiotta per lasciarla perdere".

La band di vip riunita per il sequel di Ocean's Eleven

Sarebbero George Clooney, Brad Pitt e Matt Damon i produttori esecutivi della nuova produzione, oltre che parte dei protagonisti. L'idea è quella di richiamare tutti, ma proprio tutti gli iconici volti della pellicola diretta da Steven Soderbergh, che invece non sarà probabilmente parte del progetto, a sostituirlo Matt Damon.

Il successo di Ocean’s Eleven

Ocean's Eleven ha segnato un'epoca, ricalcando le orme del film Colpo Grosso del 1960 con Frank Sinatra. Una pietra miliare degli heist movie per una generazione intera. Il successo fu sia di fama accumulata negli anni che di incassi al box office: 450 milioni di dollari incassati globalmente, di cui 183 milioni solo negli Usa, con un budget speso di 85 milioni. Non male, la banda!