Aurora Ramazzotti finalmente conferma: "Sì, sono incinta”

Aurora Ramazzotti ha confermato attraverso i social di essere incinta. La voce si sussegue da settimane, ma lei ha sempre smentito, finalmente l’ufficialità.

Aurora avrà un figlio insieme a Goffredo Cerza

Aurora Ramazzotti ha confermato la gravidanza con un buffo video postato su Instagram. Il settimanale Chi aveva già ipotizzato la gravidanza, avendo beccato mamma Michelle e la figlia mentre acquistavano un test di gravidanza in farmacia. Troppo presto decisamente per parlarne pubblicamente, così in queste settimane Aurora ha sempre dissimulato e si è mostrata in foto in cui non si notavano le sue rotondità.

Il video di Aurora Ramazzotti su Instagram

Aurora ha finalmente sciolto ogni dubbio con un buffo video in cui conferma, con la consueta ironia, di essere incinta. Oltre allo sketch, in cui ha coinvolto le voci di alcuni amici come Tommaso Zorzi, Aurora ha scritto una didascalia per spiegare esattamente come stanno le cose: “Volevamo scusarci con tutti gli amici a cui, nel corso di questo mese, abbiamo dovuto negare. Quando è uscita la notizia non era ancora il momento di comunicarlo pubblicamente. È andata così! A chi capisce, a chi sente, a chi vede. Vi voglio bene".