Alessandro Borghi interpreterà Rocco Siffredi nella serie Supersex

Alessandro Borghi sarà Rocco Siffredi almeno nella fiction Supersex che racconta la vita del pronodivo.

La scelta di Alessandro Borghi per Rocco Siffredi

La prima foto, pubblicata dai social di Netflix mostrano una somiglianza chiara tra i due.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Netflix Italia (@netflixit)

Le fan del bel Borghi sono già in visibilio. L'attore è in un momento brillante della sua carriera: ha interpretato Stefano Cucchi nel film Sulla mia pelle diretto da Alessio Cremonini e ha partecipato a produzioni importanti come Il primo re diretto da Matteo Rovere, la serie televisiva Diavoli, dove ha recitato al fianco di Patrick Dempsey e Kasia Smutniak, e poi il popolarissimo Suburra, sia la serie che il film.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SUBURRA official (@suburra_official)

Una serie su Rocco Siffredi tra luci e ombre

Non sarà facile interpretare un porno divo come Rocco Siffredi, il più famoso di sempre. Rocco Siffredi è un uomo il cui vissuto è caratterizzato da luci e ombre. Una vita segnata dal successo internazionale, ma anche da un'infanzia difficile con il lutto causato dalla morte del fratello a soli 12 anni. Alessandro Borghi avrà il compito di rendere tutto questo sul piccolo schermo.