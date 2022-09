Samantha Cristoforetti è la prima comandante donna europea della Stazione Spaziale Internazionale

Ieri è avvenuto il cambio ufficiale della guardia: Samantha Cristoforetti è ufficialmente la prima comandante donna europea al comando della SSI, a cederle le “chiavi di casa” è stato il russo Oleg Artemyev che le ha consegnato la simbolica chiave con un contorno di 10 astronauti che sono al momento sulla stazione. “Grazie all’Italia e a tutti gli italiani e le italiane che mi hanno sempre supportata e hanno seguito questa missione con affetto” ha commentato Cristoforetti al termine della cerimonia, parlando in italiano. “Se oggi sono qui è grazie al grande impegno e ai grandi risultati che il nostro Paese ha ottenuto, ottiene e continuerà a ottenere in ambito spaziale”.



Donne al comando della SSI

Prima del primato europeo di Cristoforetti, solo tre donne avevano rivestito il medesimo ruolo di comandanti, ed erano tutte statunitensi. Un lavoro di responsabilità, ma anche di sostanza e fatica nel coordinare tutti gli astronauti presenti sulla SSI.

Nello spazio regna la pace

La cosa positiva dello Spazio è che qui non arrivano le rivalità che esistono sulla Terra. La Russia non è in guerra con nessuno, tanto che il 21 luglio Samantha Cristoforetti e Oleg Artemyev hanno fatto insieme una lunga passeggiata al di fuori della SSI, armeggiando senza difficoltà attorno al modulo russo per quasi sette ore. E sempre insieme e in armonia hanno sistemato il braccio robotizzato europeo e lanciato dieci cubesat.

La prossima sfida di Cristoforetti nello Spazio

Non ha neanche finito di festeggiare che già Samantha Cristoforetti deve mettere testa alla prossima missione: l’astronauta italiana fa infatti parte del gruppo di prescelti che si dovranno addestrare per le missioni Artemis verso Luna. Tre del gruppo saranno poi selezionati per andare sulla stazione Gateway, che una volta ultimata raggiungerà il nostro satellite e solo una persona sarà prescelta per camminare sulla Luna verso la fine del decennio. Le spedizioni della Nasa inizieranno alla fine del 2023 con una circumnavigazione a bordo dell’astronave Orion. Tutto questo se il collaudo del nuovo razzo Sls andrà a buon fine dopo i continui rinvii di queste settimane.