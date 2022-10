Cristina Plevani su Marco Bellavia: Il Grande Fratello è morto, nella casa una manica di str**”

Al GfVip infiamma la polemica. Al centro c’è il caso Marco Bellavia, “bullizzato” dai compagni per alcuni problemi di salute mentale. L’ex conduttore di BimBumBam ha poi deciso di abbandonare il programma, visto il brutto clima.

Gli sponsor si dissociano dal bullismo dei concorrenti

Il risultato del comportamento discriminatorio degli altri concorrenti è stata una presa di posizione netta degli sponsor che hanno deciso di prendere le distanze dal programma: Amica Chips ha diffuso un comunicato: “Il nostro intento è sempre stato quello di unire e non dividere, rallegrare ed alleggerire i momenti, non appesantirli - si legge nella nota stampa - Ci dissociamo ovviamente da ciò che accade dentro la casa del Gf Vip, ci dissociamo dalle persone che permettono tali comportamenti e che li assecondano, cosa che NON facciamo NOI essendo sponsor del programma ma non fautori né sostenitori di ciò che i protagonisti fanno e dicono". Anche l’azienda di gelati TooA si è definita "costernata da quanto accaduto”.

Cristina Plevani scrive un post in difesa di Marco Bellavia

La prima vincitrice del famoso reality show ha espresso il suo sdegno per l’accaduto, via social: “Che il programma, dopo 22 anni, non abbia più senso di esistere, è cosa ovvia. Che quest’anno abbiano messo dentro una manica di st**nzi, anche questo è ovvio, basta sentirli parlare. Ma io vado a monte della questione: chi fa i casting? Il conduttore o gente qualificata a selezionare persone? Il Gf non è solo un reality, è comunque un microcosmo a contatto con persone che non conosci e con delle limitazioni. La figura dello psicologo è una figura importante sia durante il programma ma soprattutto prima di entrare…e se lo dico è perché qualcuno mi aveva detto che non tutti sono idonei a entrare in quella casa: i cambi di routine, l’isolamento, l’uscita dalla propria comfort zone per qualcuno può essere destabilizzante. E a mio parere per Marco Bellavia non era il reality giusto, non era il luogo giusto. Mettiamoci poi il carico di ritrovarsi con persone che non avevano nessuna voglia di ascoltare e con scarsa educazione morale”.

Infine l’ex gieffina ha decretato la morte di uno dei reality più famosi di sempre con queste lapidarie parole: “La televisione è un tritacarne ma i concorrenti non devono essere carne da macello a favore degli ascolti. Sempre tornando a monte, inutile utilizzare il grande fratello come programma per sensibilizzare la gente su vari temi. Dai ca** stiamo parlando di grande fratello. Morale della favola: la colpa non è solo dei concorrenti ma di chi seleziona e fa i casting. A questo punto direi: Il Grande Fratello è morto".