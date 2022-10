Grande Fratello vip: squalificata Ginevra Lamborghini, eliminato Giovanni Ciacci

Una puntata densa di momenti difficili, quella del Gfvip di ieri. A tenere banco è stato ancora l’abbandono di Marco Bellavia dovuta a un suo profondo disagio, mai compreso dai suoi colleghi di reality, che anzi lo avrebbero “bullizzato” malamente.

Ginevra Lamborghini squalificata per la sua uscita infelice

Le conseguenze disciplinari non si sono fatte attendere dopo la grande polemica scatenata su social e giornali e sono volate le prime teste. Ginevra Lamborghini è stata squalificata per la sua frase fuori luogo: "Merita di essere bullizzato", ha detto in riferimento a Marco Bellavia. La sorella di Elettra ha accolto in lacrime la notizia e non ha mai smesso di singhiozzare, neanche una volta raggiunto lo studio. Tanto che le opinioniste e Signorini hanno provato inutilmente a consolarla, ma in effetti la figuraccia è stata grande.

Mal comune mezzo gaudio?

Ginevra Lamborghini non è stata la sola a subire le conseguenze del suo comportamento nei confronti dell’ex conduttore di Bim Bum Bam. Giovanni Ciacci è finito al televoto flash con Gegia, Patrizia ed Elenoire, tutti responsabili di frasi o atteggiamenti discriminatori. E l'altro eliminato (a furor di popolo) è stato proprio Ciacci.

"Un'orrenda pagina di televisione" al Gf Vip, parla Signorini

Il tenore della puntata è stato chiarito fin dall’inizio dal discorso del padrone di casa Alfonso Signorini che ha voluto spiegare quanto accaduto con Marco Bellavia. Il conduttore ha rivelato che la produzione non aveva compreso il disagio psicologico dell’aspirante concorrente e di questo si è assunto le colpe. Signorini ha definito questa ultima settimana e l'indifferenza dei concorrenti nei confronti del dolore di Marco come “un'orrenda pagina di televisione e bisogna chiedere scusa". I provvedimenti disciplinari sono una conseguenza dovuta al comportamento inaccettabile dei concorrenti della Casa del GfVip.

Pamela Prati è stata l’unica ad accogliere Marco Bellavia

L’unica che sembra avere avuto un po’ di umanità per Marco Bellavia ei suoi disagi sembra è stata Pamela Prati. La showgirl aveva instaurato un feeling particolare con Bellavia, un rapporto che gli altri concorrenti non vedevano come “sincero”. Signorini ha mostrato un filmato del loro avvicinamento, i due sembravano volersi davvero bene. Marco Bellavia non era presente in studio, “ma ci sta guardando da casa”, assicura Signorini, che lo saluta affettuosamente.