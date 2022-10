Stasera ripartono Le Iene con Belen Rodriguez e Teo Mammucari

Da stasera, 4 ottobre, tornano Le Iene con i loro servizi irriverenti. Al timone del programma ci saranno Belen Rodriguez e Teo Mammucari.

Belen sarà anche inviata

Belen Rodriguez non sarà solo in studio, ma per la prima volta vestirà i panni dell’inviata per affrontare un tema anche delicato: la dismorfofobia. si tratta di un disturbo psicologico che nasce dall’eccessiva preoccupazione per difetti fisici, spesso inesistenti, che porta chi ne soffre a sentirsi inadeguato e a disagio, sempre. La conduttrice ha incontrato psicologi, specialisti e persone affette da questo disturbo.

Stefano Corti insegue i politici per cantare “Bella ciao”

L’inviato Stefano Corti mostrerà un servizio “canoro”: ha inseguito politici di tutti gli schieramenti, tentando di far cantare loro “Bella ciao” dopo la polemica con al centro Laura Pausini che si è rifiutata di intonarla per non schierarsi.

Pio e Amedeo ospiti in studio

In studio questa sera ci saranno ospiti esilaranti: il duo Pio e Amedeo ed il comico Saverio Raimondo. Ogni settimana il programma ospiterà personaggi diversi provenienti dal mondo sportivo, musicale, artistico e cinematografico che saranno protagonisti in puntata di un monologo su temi di attualità.

Lo scherzetto di Teo Mammucari al regista

Mammucari sta scaldando i telespettatori, raccontando il clima pre-puntata. Su Instagram ha mostrato alcuni istanti delle prove di ballo di Belen Rodriguez e ne ha approfittato per fare un piccolo scherzo al regista del programma Antonio Monti. Monti si trovava seduto in terra con il suo pc per lavorare alle ultime cose e Teo, vedendo che aveva “il sedere a salvadanaio", cioè con i pantaloni un po’ troppo giù, ha pensato bene di infilargli una monetina nella fessura! Fortunatamente Monti l’ha presa bene e i due si sono fatti una risata, in perfetto clima “Le Iene”. A stasera per vedere cosa hanno in serbo i terribili inviati del programma!