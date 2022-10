4 donne assunte per contare i pinguini per 5 mesi in Antartide

Si chiamano Clare Ballantyne, Mairi Hilton, Natalie Corbett e Lucy Bruzzone, le quattro persone selezionate tra 6 mila candidati per passare l'estate antartica a Port Lockroy, l'ufficio postale più a sud del Regno Unito che si trova nell'isola di Goudier, in Antartide. L’ufficio è gestito dalla UK Antarctic Heritage Trust, e l'ufficio di Port Lockroy è stato riconosciuto per la sua importanza storica nel 94, ristrutturato nel 1996: viene aperto al pubblico durante i mesi dell'estate antartica, che va da novembre a marzo. Così questo ufficio ha bisogno di lavoratori e lavoratrici stagionali, costretti a fare qualche sacrificio. Qui, infatti, non c’è nemmeno lo sciacquone del water, per intenderci.



Lucy Bruzzone: il capo

Ognuna delle selezionate avrà il suo specifico compito: Lucy Bruzzone, londinese ma con un cognome decisamente italiano, come le sue origini, sarà il boss dell’intero gruppo di lavoro, dovrà organizzare le varie mansioni e gestire il coordinamento delle barche di turisti che andranno in visita sull'isola. Bruzzone è già stata nell'arcipelago norvegese delle Svalbard, ed è rimasta qui 3 mesi durante una spedizione. In un’intervista ha spiegato che con il suo team avrà anche il compito di monitorare le conseguenze del climate change sull'Antartide: “Amo la natura, ho lavorato tutta la mia vita per preservare questi ambienti naturali”, ha dichiarato.



Clare Ballantyne: la più giovane

Clare Ballantyne, 23 anni laureata da poco a Oxford in Scienze della terra, gestirà l'ufficio postale di Port Lockroy, come potete immaginare non avrà un gran da fare, da qui più che altro si spediscono le cartoline degli 8mila visitatori l'anno. "Non vedo l'ora di mettere piede in Antartide e godermi la cacofonia e l'odore pungente dei pinguini, lo sfondo dei ghiacciai e delle montagne del Fief e di poterla chiamare casa per i prossimi mesi!", ha dichiarato Ballantyne.



Mairi Hilton: la pinguinologa

Mairi Hilton, 30 anni, scozzese, laureata a Glasgow in Biologia della conservazione. Sarà lei ad occuparsi principalmente della conta dei pinguini. Osserverà la colonia di pinguini pigoscelidi, una specie la cui popolazione è in costante diminuzione. "Sarò in Antartide per la prima volta e sono molto emozionata all'idea di mettere piede sul continente bianco – ha dichiarato – Non ho idea di cosa mi aspetti quando arriveremo lì: quanto freddo farà, dovremo scavare nella neve per raggiungere l'ufficio postale? Sono una biologa della conservazione, quindi personalmente non vedo l'ora di vedere i pinguini e altri animali selvatici come uccelli marini e balene".

Natalie Corbett: la spaesata

Natalie Corbett, 31 anni, vive Hampshire e qui gestisce un negozio di accessori per animali. Ha risposto all’annuncio dello strano lavoro mesi fa e non credeva che l'avrebbero mai selezionata. "Chi non vorrebbe trascorrere cinque mesi di lavoro su un'isola piena di pinguini, in uno dei luoghi più remoti del pianeta?", ha detto alla Bbc. C’è chi avrebbe qualcosa da ridire, ma ognuno ha i suoi sogni!