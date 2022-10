Se sei stressato, il tuo cane lo annusa

Siamo abituati a pensare che i cani abbiano un ottimo fiuto per rintracciare oggetti o persone, ma ciò che non sappiamo è che i cani fiutano anche molte emozioni umane. Ad esempio uno studio dice che sanno capire dal nostro odore quando siamo stressati.

La ricerca di un’università ricerca dell’Irlanda del Nord

Sono stati alcuni ricercatori della Queen’s University di Belfast, in Irlanda del Nord, a porsi la questione e a pubblicare una ricerca sulla rivista Plos One. Per ora i ricercatori hanno coinvolto solo 4 cani nel loro studio: Soot, Winnie, Fingal e Treo hanno seguito un programma in cui dovevano scegliere un campione di profumo fra tre opzioni. Le tre possibilità erano tre lattine e dentro ognuna era presente un po’ di sudore o respiro dei loro proprietari antecedente o successiva a un’azione di forte stress psicofisico.

Per “stressare” i padroni dei cani, gli scienziati hanno proposto loro difficili problemi di matematica, oppure hanno mettendo a dura prova la loro pazienza. In 650 casi dei 700 esperimenti totali, dopo aver fiutato attentamente, i cani hanno scelto il campione derivante dallo stato agitato. Una precisione oscillante fra 90 e 96 per cento, con una media del 93.75 per cento. Un dato inaspettatamente alto.

I cani fiutano lo stress

“Avevamo molte prove del fatto che i cani fiutino determinate condizioni mediche e malattie” ha spiegato alla Bbc Clara Wilson, ricercatrice e principale autrice dello studio. Finora non c’erano però prove che fiutino anche il nostro stato psicologico.

I padroni di cani già lo sanno

In realtà chi ha un cane sa benissimo che il proprio animale sente il nostro stato d’animo, si eccita con noi se siamo felici, si agita se ci percepisce agitato o spaventati. Questo è uno dei motivi per cui non si può trasmettere serenità al proprio cane se non lo si è tranquilli in primis. Il fatto che la scienza stia conducendo studi su questo fenomeno però, apre la strada all’utilizzo futuro dei cani ad esempio per alleviare lo stress, nella pet therapy. Però ricordatevi che al vostro cane non potete nascondere niente!