Ordina le scarpe online e gli arrivano 7 chili di droga

Un pacco con sorpresa

Un uomo di Bologna aspettava il pacco di scarpe ordinato online con trepidazione; quando finalmente il corriere è arrivato, la sorpresa è stata grande. Le scarpe sono regolarmente arrivate, ma insieme ad esse, l’uomo ha ricevuto 7 chili di droga.

Bustine di allucinogeni a domicilio

Il corriere, infatti, ha consegnato due pacchi al destinatario, invece di uno solo. L’uomo non si è fatto domande (a caval donato non si guarda in bocca). Quando però ha aperto la seconda scatola gli è caduta la mandibola: dentro c’erano tredici bustine trasparenti con della sostanza sospetta. Non si trattava certo di lievito per dolci; così l’uomo si è recato nel più vicino commissariato. Qui si è scoperto che la sostanza era dimetiltriptamina: un potente psichedelico con proprietà allucinogene, molto diffuso tra alcune popolazioni dell’Amazzonia. Non si trattava quindi della classica droga, ma di sette chili di stupefacenti di nicchia. Una volta eseguiti tutti gli accertamenti del caso, è risultato che il pacco fosse destinato a qualcuno in Inghilterra. La droga è stata sequestrata, e il vero destinatario attenderà in eterno il suo pacco di felicità

Dimetiltriptamina e i suoi effetti

La dimetiltriptamina è uno psicotropo molto potente che si trova soprattutto in alcune piante e semi dell'Amazzonia. Il DMT è anche uno dei componenti dei decotti di Ayahuasca, utilizzati da alcune popolazioni dell’Amazzonia per le sue proprietà allucinogene e inserito in alcuni riti di purificazione.

I principali effetti della DMT sono:

allucinazioni visive vivide;

maggiore nitidezza dei colori;

brillantezza dei colori aumentata;

alterazione di tutte le percezioni, specie visive, tattili ed uditive;

presenza di un ronzio/fischio ad alte frequenze.



La polizia ora indaga su come questa potente sostanza abbia superato indenne tutti i controlli.