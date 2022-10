Scoperto un nuovo gruppo sanguigno: si chiama Er

Se siete persone che non amano la novità, questa notizia potrebbe destabilizzarvi. Abbiamo sempre pensato che i gruppi sanguigni sono 4: A, B, 0 e AB. Uno studio, pubblicato sulla rivista scientifica Blood, ha rivelato che in realtà i gruppi sanguigni sarebbero di più di 4. Il nuovo gruppo sanguigno di cui si parla in questo studio si chiama “Er”.





La ricerca nata dopo la morte di due bambini

A spingere gli scienziati a indagare sui gruppi sanguigni è stata la morte di due neonati. Il gruppo Er è stato individuato già nel 1982, ma si sapeva molto poco delle caratteristiche di questo sottogruppo. Il team di studio, diretto da Nicole Thornton, del National Health Service Blood and Transplant (NHSBT) del Regno Unito, ha scoperto che gli anticorpi diretti contro due nuovi antigeni di Er sono associati a una brutta malattia emolitica del feto e del neonato.



L'importanza dei gruppi sanguigni e della compatibilità



Distinguere correttamente i gruppi sanguigni è fondamentale. I sistemi immunitari di gruppi sanguigni incompatibili tra loro si “attaccano”. Quando un globulo si presenta con un antigene che il nostro corpo non ha classificato come nostro, il nostro sistema immunitario parte in quarta, inviando anticorpi per segnalare la distruzione delle cellule con l'antigene sospetto. La tragedia può accadere quando il sistema immunitario della madre diventa sensibile agli antigeni estranei. Gli anticorpi che si generano in rispostac, possono quindi passare attraverso la placenta e causare la malattia emolitica nel nascituro.



I gruppi sanguigni sono molti più di 4

Per classificare i gruppi sanguigni si usa la convenzione di classificarli in A, B, 0 e AB e in Rh positivo o negativo, ma i gruppi sanguigni sarebbero molti di più. Esistono diversi sistemi di gruppi sanguigni basati su un’ampia varietà di antigeni di superficie cellulare ed eventuali varianti. Studiare quali siano è utile per evitare problemi, o peggio ancora tragedie, dovute a incompatibilità sanguigne.