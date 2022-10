Prima fa ghosting poi finge di essere morta : questa sì che è una sparizione

Un tiktoker ha raccontato un ghosting assurdo

Toxic King Sui è diventato famoso nella sfiga. Non solo è stata scaricato, ma anche in modo davvero bizzarro. La tattica più utilizzata per mollare qualcuno oggi forse è il ghosting, ma qui stiamo esagerando: la tipa in questione ha finto di essere morta. “Tutti dobbiamo vivere una delusione prima o poi, ma a volte si può arrivare a livelli leggendari. Lasciate che vi racconti una storia sul modo peggiore in cui sono stato vittima di un ghosting”. Il ragazzo ha raccontato di aver conosciuto una ragazza su Tinder e di esserci uscito qualche volta, e lei gli ha raccontato di essere una marine. Sui era convinto che le cose andassero a gonfie vele e invece a un certo punto lei ha annunciato che sarebbe andata in missione da lì a breve, ma che le sarebbe piaciuto mantenere i contatti.

La tipa ha finto di essere morta

Un mese più tardi Sui ha ricevuto una chiamata dall’amico della ragazza che gli comunicava una triste notizia: la ragazza era deceduta in combattimento, cosa che lo aveva lasciato distrutto. Qualche mese dopo il ragazzo però l’ha vista passeggiare in un centro commerciale locale insieme a un altro uomo. Sui dopo un momento di sgomento è riuscito a riderci su e anzi ha ironizzato sul fatto che potrebbe riproporre la stessa scusa. “Personalmente, non mi era mai capitato che una ragazza morisse per me!”, ha commentato il ragazzo.

Il fenomeno del ghosting

Il ghosting è un fenomeno tossico che si attua quando ci si sente senza via d’uscita da una relazione a cui si vorrebbe porre fine, ma non si ha la forza. Oggi nell’era dei dating online e delle relazioni virtuali, sparire nel nulla come un fantasma è spesso una via d’uscita comoda. Però bisognerebbe trovare il coraggio di dire come stanno le cose. Anche se faticoso, è sicuramente la scelta più matura.