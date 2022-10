Hunziker e Trussardi sarebbero di nuovo insieme in gran segreto

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi stanno di nuovo insieme?

A mettere la pulce nell’orecchio dei fan è il settimanale Chi, che difficilmente sbaglia un colpo. Secondo il rotocalco tra i due sarebbe tornato l’amore, ma l’accordo sarebbe di totale discretezza. I due si sono sicuramente rivisti per festeggiare i 9 anni della figlia Sole e sono apparsi felici e sorridenti in una foto postata dalla Hunziker sul suo profilo Instagram.



La musica è cambiata: ora sceglie Tomaso trussardi

Adesso le redini del rapporto, sempre secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini, sarebbero in mano a Trussardi, che ha riaccolto Michelle dopo la sua relazione con Giovanni Angiolini, finita su tutti i giornali. Queste sarebbero ora le nuove regole, secondo Chi: “Bocche cucite, stop ai servizi posati per i giornali e alle interviste in tv, niente immagini di famiglie allargate. Tomaso pretende concretezza dei sentimenti e un rapporto vero dentro e fuori casa”



Con Angiolini solo un apassione estiva

Con il senno di poi la storia tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini sembra essere stata poco più di flirt estivo: viaggi in posti stupendi corredati da effusioni e coccole passionali, ma a settembre tutto è finito insieme alla vecanze. Si mrmora che la rottura siata stata anche a causa degli importanti ex di Michelle, ancora molto presenti. Tra i fan che inneggiano ad una riconciliazione con Eros Ramazzotti e la situazione tutt'altro che chiara con Tomaso Trussardi, il chirurgo ha forse voluto fare un passo indietro in tutta questa situazione.



La riconciliazione era nell’aria

Nei mesi scorsi si era già mormorato di un possibile riavvicinamento. Michelle aveva postato un selfie nel quale sfoggiava la fede nuziale sulla mano sinistra, come se la separazione non fosse mai avvenuta. Si vociferava all'epoca che la Hunziker volesse ricucire i rapporti a tutti i costi dopo la rottura della breve parentesi con il medico sardo, ma Tomaso non voleva saperne, ancora brutalmente ferito dalla repentina rottura con la moglie. Poi però i paparazzi avevano pinzato Trussardi entrare di soppiatto in casa Hunziker e passare lì la notte. Infine è arrivato il compleanno di Sole, festeggiato in famiglia. Insomma la conferma non arriverà a breve, ma qui gatta ci cova.