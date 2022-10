Ipnotizzano il tabaccaio e lo derubano: incastrati dalle telecamere

Furto con ipnosi, non è il titolo di un film comico, ma un caso di cronaca locale accaduto a Torino: in una tabaccheria due donne hanno letteralmente ipnotizzato il tabaccaio che, incapace di intendere e di volere, ha consegnato una busta piena di soldi alle rapinatrici.



Se non ci fossero state le telecamere di sorveglianza, non ci avrebbe creduto nessuno.

Il tutto è però stato ripreso dalle camere presenti all’interno della tabaccheria vittima del furto. Le immagini mostrano tre donne che entrano tranquillamente nella tabaccheria di Torino, iniziando a parlare e distraendo la ragazza che si occupa della parte bar del negozio. Nel frattempo una di loro, invece, si dirige nel reparto Tabacchi dove il proprietario è indaffarato con diversi clienti, tra Gratte e Vinci e la vendita di pacchetti di sigarette. Non appena l’uomo rimane solo, la donna lo avvicina e inizia a parlargli. Poi comincia ad agitare le mani davanti agli occhi della vittima, gli prende la mano come se volesse leggergli il futuro e lui se lo fa fare; qualche istante dopo la donna appoggia un piccolo oggetto nero sul palmo della mano dell’uomo. Da quel momento il tabaccaio appare in completo stato di trans. Non si interessa ai movimenti della donna che va dietro il bancone e si impossessa di una busta bianca con 8mila euro di incassi in contanti.

Le indagini della polizia

Sull’accaduto, hanno indagato gli agenti del commissariato Mirafiori (di Torino), partendo appunto dai frame della videosorveglianza da cui hanno potuto appurare che l’uomo non era in sé. L’ipotesi più probabile è che nell’oggetto nero e misterioso appoggiato dalla donna sul bancone, ci fosse una sostanza psicotropa o narcotizzante, che avrebbe reso l’uomo incapace di intendere e di volere. Il reato contestato alle donne è: rapina consumata dopo aver messo “in stato di incapacità di volere e agire la vittima, mediante pratica ipnotica”. Le donne sono state arrestate il 18 ottobre e speriamo che non riescano a darsi alla fuga ipnotizzando anche gli agenti penitenziari!