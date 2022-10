Suora di 87 anni rinchiude una ladra nello stanzino e la fa arrestare

Un’arzilla suora spagnola ha fatto parlare di sé per avere difeso il suo convento dalla razzia di una ladra.

Siamo nel convento di Santa Clara a Palencia, nord della Spagna; qui una donna è entrata di soppiatto nel convento in cerca di denaro, approfittando del fatto che le suore erano riunite in preghiera in quel momento.



All’ingresso del convento c’era “di guardia” una suora addetta alla portineria, ma la religiosa non ha potuto fare niente contro la donna che ha forzato il passaggio, gettandola in terra, in una brutta colluttazione. Così la suora portinaia si è limitata a urlare per avvertire le consorelle. Fortuna volle che proprio in quel momento passasse nelle vicinanze Suor Beatriz che si recava alla preghiera: la suora ha prontamente alzato da terra la collega e afferrato la ladruncola per il braccio chiudendola a chiave in una stanza vicina al passaggio, in attesa dell’arrivo della polizia.



Al loro arrivo gli agenti, stupiti per il coraggio delle suore, hanno portato via la donna che ha ammesso di voler rubare una busta con il denaro che le suore distribuiscono solitamente ai bisognosi. La donna era già stata notata in precedenza sgattaiolare dal convento presumibilmente dopo aver compiuto un furto, ma le religiose non avevano mai sporto denuncia. Questa volta però non hanno potuto lasciare andare la donna e si sono fatte rispettare. Mai mettersi contro le suore, possono contare sull’aiuto di importantissimi alleati!



