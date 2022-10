Coinquilini strani forti: ecco alcuni episodi dal web

Jimmy Fallon, un conduttore tv statunitense, ha chiesto ai suoi follower su Twitter di raccontare gli episodi più strani capitati con coinquilini e conviventi. È venuto fuori di tutto. Di seguito, una breve selezione dei più ridicoli e divertenti coinquilini pazzi!

Un utente ha raccontato che il suo coinquilino aveva insegnato al coinquilino pennuto (un pappagallo) a dire "Aiutami! Sono stato trasformato in un pappagallo!", una cosa semplice, ma davvero buffa per tutti quelli che si chiedevano se davvero quello fosse un pennuto o un essere umano punito per il suo comportamento e trasformato in pappagallo ripetente!



Un altro ragazzo ha raccontato che il suo coinquilino studiava medicina all’università, ma era troppo stressato per la sua carriera universitaria. Un giorno era così stressato da aver fatto un buco nel muro per la rabbia, buco che ha riparato egregiamente dopo aver visto solo un tutorial su Youtube, da quel giorno ha capito: ha mollato la carriera universitaria ed è diventato uno dei migliori appaltatori della zona!





della zona! C’è poi un utente che ha risposto raccontando del coinquilino che aveva smesso di usare i piatti e mangiava direttamente sul tavolo. Quando gli si chiedevano spiegazioni, lui spiegava candidamente che non aveva senso sporcare i piatti quando c’era già quel piatto gigante che era il tavolo da pranzo ! Come obiettare, in effetti!





! Come obiettare, in effetti! Infine una ragazza ha raccontato di aver vissuto in una casa “infestata dai fantasmi": la sua coinquilina un giorno si era messa a urlare che la casa era abitata dai fantasmi che le cambiavano canale alla tv contro il suo volere. Il tutto è finito in una sonora risata quando si sono accorte che il fantasma era il suo sedere poggiato sul telecomando che cambiava canale a sua insaputa!

Insomma la convivenza tra sconosciuti non è sempre spassosa come in film e telefilm, ma sicuramente può essere divertente se si ha un buono spirito di adattamento!