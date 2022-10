Avere un pene enorme non è sempre un bene: il documentario che racconta la difficile vita dei superdotati

“Un pene gigante è oggetto del desiderio di molti, ma alcuni uomini superdotati hanno davvero una vita complicata e relazioni difficili, tanto che la riduzione del pene sembra essere l’unica soluzione possibile”. Questa è la presentazione del nuovo tv show in onda su Channel 4 in Inghilterra. Un programma che racconta il dramma dei superdotati.

British TV at its best, Government collapse, immanent nuclear war and a guy wanting a cock reduction because it's too big.. #mymassivecock — Jacob (@Je16gf) October 25, 2022

Il pubblico di Twitter si è scatenato commentando lo show, piuttosto scandaloso. I commenti sono tutti ironici però: "Questi ragazzi che non volevano che la gente sapesse del loro pene gigante e ne parlano su una rete nazionale in un programma intitolato ‘Il mio pene gigante? Pensao di risolvere così il loro problema?", ironizza qualcuno.

Still laughing at the link: “Read more about My Massive C**k” — Scott Bryan (@scottygb) October 24, 2022

Mentre in Inghilterra si parla dei problemi legati al maxi-pene, in Italia di recente è stato in voga il dibattito sul problema opposto, il micro-pene, tema affrontato nell’ultima serie di “Skam”, in cui il protagonista soffre delel dimensioni minime del suo pene. Insomma ogni eccesso quando si parla di organi genitali è sempre molto delicato da affrontare.