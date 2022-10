Va in ospedale per una sospetta cistite e scopre di essere incinta

Una storia che ha dell’incredibile, quella di una donna di Caserta che credeva di avere una brutta cistite e in ospedale ha scoperto poi di essere incinta.

Manuela, 42 anni, si è presentata al Pronto Soccorso dell'ospedale di Caserta insieme al compagno e alla madre. Aveva forti dolori alla pancia, a suo dire a causa di una cistite, ma gli antidolorifici non avevano alcun effetto. Come da prassi le chiedono se è incinta e lei nega, dicendo per che non ha il ciclo da alcuni mesi. La coppia non ha figli e sono entrambi convinti che lei sia già in menopausa.

Al momento dell’ecografia la donna scopre di essere incinta e per giunta a fine gravidanza. I dolori che ha sono quelli di un feto che si muove: è una bambina!



Alla donna viene fatto sentire il battito del cuore. Ci sono però dei problemi alla sacca e alla placenta così la donna viene operata d’urgenza e la bimba nasce con un cesareo: Laura viene al mondo con i suoi 2 chili e 400 grammi, è in buona salute, anche se la donna, ignara della gravidanza, non ha preso alcuna precauzione nella sue dieta per la salute della piccola. L’unico problema è che la piccola Laura, essendo inattesa, non ha nulla: culla, giochi, vestitini. Tutto è da procurare, visto che si è trattato davvero di un fulmine a ciel sereno, ma la gara di solidarietà è già partita e pian piano sta arrivando tutto l’occorrente. Ma com'è possibile che la donna non si sia accorta di essere in dolce attesa? Ma com'è possibile? Eppure non è la prima volta che accade che una donna si ritrova da un giorno all’altro con un figlio, senza accorgersi di averlo portato in grembo per mesi!