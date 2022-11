Incinta dopo che ill marito aveva fatto la vasectomia: com’è possibile?

Su TikTok una coppia ha raccontato di come ha scoperto di essere in attesa di un figlio: video così ce ne sono molti, ma in questo caso la sorpresa era davvero grande, visto che il coniuge della donna incinta si era sottoposto a vasectomia 3 settimane prima!

Su TikTok i coniugi Amber e Kennedy (@kennedyandme) hanno 436.000 follower e non potevano non condividere con loro la loro avventura: il video si apre con la donna che accompagna l’uomo in ospedale dove subirà una vasectomia. Il video poi fa un salto temporale di 3 settimane e questa volta si vede inquadrata la donna con un test di gravidanza in mano, il test è positivo!

Sicuramente è stata una grande emozione scoprire di essere incinta, ma nache una grande sorpresa! A quanto rivela Amber, il suo compagno è rimasto in silenzio per un po’ per rielaborare la notizia! Amber ha ammesso che il suo compagno è rimasto “in silenzio” una volta data la notizia e il loro video ha superato 1,1 milioni di visualizzazioni.

Come funziona la vasectomia

La vasectomia è un metodo di contraccezione permanente (sterilizzazione) per gli uomini. In realtà la storia raccontata dai coniugi su TikTok non è così improbabile: ci vogliono diverse settimane o persino tre mesi prima che gli effetti di una vasectomia facciano effetto. Questo dice la scienza: “Circa 12 settimane dopo l’intervento, dovrà produrre un campione di seme, che verrà analizzato per verificare la presenza di spermatozoi. Una volta che gli esami avranno confermato che il vostro seme è privo di spermatozoi, la vasectomia sarà considerata riuscita e potrete smettere di usare altri contraccettivi. Alcuni uomini continueranno ad avere un piccolo numero di spermatozoi nel loro sistema, ma questi spermatozoi non si muovono e hanno meno probabilità di mettere incinta la vostra partner”. Difficile pensare che i medici non lo avessero avvertito delle tempistiche, ma forse la coppia ha voluto prendersi il rischio, presa dalla passione.