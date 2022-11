In Arabia Saudita esiste una città verticale lunga 170 chilometri

A metà ottobre sono iniziati i lavori di realizzazione della città nel nord ovest dell'Arabia Saudita, The Line. Si tratta di una sorta di città utopica che ospiterà 9 milioni di persone, tutti residenti in una struttura unica larga 200 metri e lunga ben 170 chilometri. L’altezza sarà di 550 metri!. The Line si estenderà quindi per una lunghezza come quella che esiste tra Milano e Modena e la struttura occuperà 34 chilometri quadrati, che sono decisamente pochi rispetto alle persone che ospiterà. L’idea è quella di occupare meno terreno per conservare il territorio. Il modello a cui aspira The Line è quello di una comunità che può fare a meno di strade, auto e con limitate emissioni e rifiuti. The Line dovrebbe infatti funzionare totalmente con energia rinnovabile, una comunità che metterà al centro la salute il benessere. Tutti gli abitanti saranno “vicini di casa”.

Ad alimentare questa grande comunità sarà un mix di energia solare, eolica e idrogeno. L’acqua arriverà dalla desalinizzazione dell’acqua di mare e il sale verrà conservato per altri scopi.

Nella pratica si tratterà di due edifici a specchio, i due edifici identici, paralleli che partiranno dal Golfo di Aqaba e si svilupperanno verso est fino alle pianure del deserto. I residenti si nutriranno principalmente dei prodotti dell’agricoltura verticale integrata negli edifici, verrà inoltre costruito uno stadio a 304 metri di altezza e un piccolo porto per gli yacht dei residenti. Il progetto è assolutamente unico nel suo genere e presenta una serie di difficoltà, come la curvatura della Terra che si inarca di circa 20 centimetri per chilometro, motivo per cui i progettisti devono valutare come gestire un eventuale inarcamento della struttura. The Line è parte di un ambizioso progetto della società Neom, di proprietà del principe Mohammed che mira ad attrarre investimenti e creare posti di lavoro, ma non manca l'idea di creare qualcosa di mitico che ricalchi quello che son state nell’Antico Egitto le Piramidi. Progetto ambizioso, insomma.