Una scia luminosa solca i cieli della California: ecco cos’era

Nei cieli sopra la California, nei giorni passati c’è stato un particolare avvistamento: una scia molto luminosa. In tanti hanno pensato subito a UFO, alieni o comete, ma non era niente di tutto ciò. Era un razzo lanciato da Elon Musk.

In quei giorni, infatti, dalla base spaziale di Vandenberg, in California, era stato lanciato il razzo Falcon 9 per portare in orbita 53 satelliti Starlink. Lo ha annunciato lo stesso Musk sia attraverso il suo profilo Twitter che con la pagina Twitter di Space X, fornendo così aggiornamenti sulla missione.

Falcon rockets to orbit as seen from LA pic.twitter.com/r8L2SbLC3p — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2022

I satelliti Starlink di SpaceX sono stati lanciati nello spazio per offrire l’accesso ad internet via satellite nelle aree rurali e sperdute del mondo. Il primo lancio di sateliti è avvenuto nel 2019 e ora se ne contano circa 2000 in orbita attorno al pianeta.

Non è la prima volta che i satelliti Starlink causano fraintendimenti nei cieli. Ad agosto a Lido di Camaiore, in Toscana, e in molte altre aree del nostro Paese, molte persone erano convinte di avere visto gli ufo. Lo scorso agosto in Versilia, infatti, alcune persone avevano avvistato una strana fila di luci bianche, ma anche in quel caso non erano mostriciattoli provenienti dallo spazio, bensì satelliti targati Elon Musk



Il razzo SpaceX Falcon Heavy

Dopo aver spedito in orbita i satelliti Starlink, SpaceX si è occupata di un altro importante lancio, quello del Falcon Heavy per una missione militare commissionata dall’US Space Force, partita il 2 novembre. Erano 3 anni che non si usava questo tipo di razzo che è attualmente il razzo operativo più potente del mondo. Presto verrà “battuto” in potenza dallo Space Launch System, il lanciatore che porterà gli astronauti delle missioni Artemis di nuovo sulla Luna.