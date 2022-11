Prof su Only Fans: prima rimane incinta di uno studente poi si offre come madre surrogata

Amy Kupps, 33 anni, sta facendo carriera su Only Fans, la sua storia è d’altronde molto interessante: è un'ex insegnante di liceo, rimasta incinta all'inizio di quest'anno dopo una notte di fuoco con un suo studente. La professoressa è stata allontanata dalla scuola in cui lavorava, anche a causa della sua nascente carriera suOnly Fans.

Per creare ancora più scalpore mostrerà il parto in diretta e ha già annunciato che metterà il suo corpo a disposizione di chi lo vorrà per fare figli, diventando una madre surrogata. Insomma vuole farsi pagare per farsi mettere incinta. La ragazza si è anche data un limite: massimo 25 figli. “Molti uomini mi chiedono di fare figli con loro, così ho deciso che potrei mettere il mio corpo all'asta e diventare una mamma surrogato”, ha spiegato. “Trasmetterò sicuramente i miei occhi, i miei capelli, i lineamenti forti, il metabolismo e l'intelligenza incredibili”, ha detto modestamente Kupps.

La modella ha posi spiegato che la decisione di mostrare il parto in diretta è per fini educativi. Le manca molto il suo ruolo di insegnante, posizione a cui ha dovuto rinunciare suo malgrado a causa della denuncia dell’ex marito che ha fatto presente alla scuola che lei stesse diventando una star di Only Fans. Giusto il tempo di fare un figlio con un allievo e poi è avvenuto l’allontanamento definitivo. Perfortuna la carriera di riserva era già bella che pronta!



Onlynfans è in costante crescita

Oggi le persone che pubblicano i propri contenuti su OnlyFans sono un milione e mezzo, con 170 milioni di utenti registrati. Tra loro ci sono istruttori di fitness che condividono le proprie routine con gli iscritti, musicisti e persino giornalisti. Ma la schiacciante maggioranza dei creator su OnlyFans pubblica principalmente contenuti pornografici, più o meno espliciti, di qualsiasi tipo e per qualsiasi fetish!