Rapper riceve per sbaglio 860mila euro sul conto: li spende tutti in gioielli e vestiti

Abdel Ghadia, rapper australiano 24enne, si è visto depositare sul conto 750mila sterline (circa 861mila euro) da un giorno all’altro. Lui, pur non sapendo da dove arrivassero i soldi, ha speso tutto immediatamente, acquistando lingotti d'oro, vestiti di marca e cosmetici. Peccato però che i soldi non fossero davvero per lui, ma si trattasse del bonifico di una giovane coppia che voleva comprare una casa, ma ha sbagliato destinatario. Il rapper è sotto processo per appropriazione indebita e probabilmente riceverà presto una condanna.

"Mi ero appena svegliato e ho visto i soldi" ha raccontato il rapper alla polizia. Così ha subito deciso di acquistare quasi 600.000 dollari in lingotti d'oro in un negozio a Sydney, e 110.000 di dollari in monete preziose in un negozio a Brisbane. E poi si è concesso vestiti da Uniqlo e cosmetici Mecca.

Per Abdel Ghadia adesso è ora del processo, Mercoledì comparirà presso il tribunale locale di Burwood di Sydney dove si è dichiarato colpevole di due capi di imputazione per essersi appropriato di fondi proventi da reato. Le 759.314 sterline che sono state mandate per errore a Ghadia, erano invece destinate alla Commonwealth Bank, a cui una oppia doveva fare il bonifico per la fase finale di acquisto di una casa. Quando ha scoperto l'errore la coppia è impazzita e ha iniziato un'azione legale per provare a recuperare i fondi.



Abdel Ghadia,è un rapper australiano conosciuto su Youtube con il nome d’arte Slimmy. Slimmy ha anche scritto alcuni versi dedicati a questo accaduto: "Detective che fanno offerte chiedendo dove sono finiti i SOLDI. Intercettano tutte le mie telefonate ma io parlo una lungua diversa!!". Ghadia ha una prolifica carriera musicale, ha pubblicato album e si è esibito in diversi luoghi, ma il fortunato bonifico non è forse stato una manna dal cielo, visto che al momento il rapper è sottoposto a misure restrittive e probabilmente riceverà una condanna.