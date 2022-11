Non fa rientro a casa e la moglie chiama i carabinieri ma lui era in osteria

Era uscito di casa per andare a castagne, e non avendo fatto ritorno a casa in serata, è scattato l’allarme da parte della moglie che lo aspettava a casa. L'uomo si trovava però tranquillamente a cena in osteria. È successo nei giorni scorsi in Piemonte, tra Borgofranco d'Ivrea, Andrate e Donato (Biella). La persona scomparsa era un uomo di 61 anni di Borgofranco che era uscito di casa a mezzogiorno per passeggiare nei boschi e raccogliere castagne. Verso sera, non vedendolo rientrare, la moglie ha chiamato i carabinieri segnalandone la scomparsa. I carabinieri si sono messi a cercare l’uomo nei boschi e nella zona di Andrate, partendo dall'ultimo segnale del telefono cellulare dell'uomo che ha continuato a squillare a vuoto.

A questo punto, si è pensato di allestire anche squadre con vigili del fuoco e soccorso alpino con un’unità cinofila molecolare e un operatore di droni con rilevatore termico per battere i boschi, ma alla fine è arrivata la svolta. Alle 21, dopo due ore di ricerche da parte di soccorso alpino, vigili del fuoco e carabinieri, è stato agganciato un segnale dalle celle telefoniche, nei paraggi di un locale. Il 61enne è stato ritrovato a Donato Biellese: il signore si trovava comodamente seduto in osteria, a mangiare e bere, e stava chiaramente benissimo. Perché non rispondesse al telefono, è tutto da chiarire, forse stava meglio in osteria che a casa!

Tutto sommato il signore non ha fatto niente di male, certo una telefonata alla moglie si poteva fare, ma ha fatto certamente meglio dell’operatore sanitario che è sparito a bordo dell'ambulanza per andare a ballare in discoteca, mentre tutti si chiedevano dove fosse finita quell’ambulanza!