Stacca da lavoro e va in discoteca in ambulanza

Un operatore sanitario, una volta staccato il turno a bordo dell'ambulanza su cui lavorava, ha deciso di andare a ballare, ma ci è andato direttamente con il mezzo di soccorso.

Il trentenne di Ancona, (nelle Marche) lavorava come operatore sanitario presso un'associazione, aveva finito il suo turno di sabato sera dopo aver condotto un paziente all’ospedale Murri di Fermo: finito il lavoro aveva evidentemente una grande voglia di ballare, così ha pensato di fare un salto a casa, giusto per sfilarsi la divisa, passare a prendere un amico e recarsi alla discoteca Donoma, a Civitanova.



L’ambulanza che non ritornava da ore, risultava scomparsa nel nulla; il giovane non rispondeva al telefono e i sanitari dell'ospedale si sono preoccupati per il ritardo, credendo che il mezzo potesse essere stato coinvolto in un incidente. Così hanno allertato la polizia che si è subito messa alla ricerca del mezzo, ritrovandolo nel parcheggio della discoteca in cui l’uomo stava passando la serata. Raggiunto dai militari, il ragazzo ha spiegato le circostanze ed è stato condotto in commissariato, mentre il mezzo è stato sequestrato e poi restituito all'associazione proprietaria. Il giovane festaiolo è stato denunciato per appropriazione indebita e multato perché mentre era alla guida non aveva neanche la patente con sé. Lui si è giustificato dicendo di aver solo "preso in prestito” il mezzo, non pensando evidentemente alla conseguenze del suo gesto. A quanto pare la sua voglia di fare festa quella sera era un’emergenza valida secondo lui per un ingresso in discoteca direttamente a bordo di un'ambulanza.

