Modella sperpera 600mila dollari per assomigliare a Kim Kardashian ma ora è pentita

Non sono poche le persone che si presentano dal chirurgo estetico con in mano le foto dei propri idoli. Una volta si andava con le foto dei vip dal parrucchiere per chiedere: “Me li faresti così i capelli?”, ora i tempi sono cambiati e più che il taglio si vuole imitare il sedere, il seno e addirittura il volto delle proprie starlette. Così ha fatto Jennifer Pamplona, una modella di 29 anni, che fin da giovane si è sempre ispirata all'attrice e modella statunitense Kim Kardashian. Negli ultimi 12 anni si è sottoposta a una lunga serie di interventi chirurgici per arrivare ad assomigliare a lei in tutto e per tutto, credendo che questo l’avrebbe resa felice. Sicuramente l’ha resa più povera, visto che ha speso circa 600 mila dollari per tutti gli interventi estetici, ma la cosa peggiore è che non sembra molto contenta del suo percorso.

"La gente mi chiamava Kardashian – racconta Jennifer – e ha iniziato a diventare fastidioso. Avevo lavorato e studiato ed ero diventata una donna d'affari. Avevo fatto tutte queste cose e avevo raggiunto tutti questi risultati per me non per dare una svolta mia vita personale, ma venivo riconosciuta solo perché ero riuscita ad assomigliare al mio modello".

La donna ha deciso così di fare retromarcia, ma tornare indietro in questi casi non è così semplice. Si è sottoposta a nuovi interventi per provare a tornare fisicamente come era prima, ha speso altri 120 mila dollari per ritrovare il suo vero aspetto e alla fine è riuscita ad accettarsi per quella che era.



Altri casi di chirurgia estetica da pazzi

La modella di cui abbiamo appena parlato non è né la prima né l'ultima che ricorre alla chirurgia estetica in maniera sconsiderata. In passato vi abbiamo parlato della donna che voleva diventare un cartone animato, del ragazzo che voleva somigliare a un alieno, ma anche dell’uomo che voleva essere Ken di Barbie e infine del ragazzo che si è fatto mutilare per essere simile a un teschio. Forse assomigliare a Kim Kardashian era il male minore!