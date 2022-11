La truffa fingendosi astronauta: “Mi servono 30mila euro per tornare sulla Terra”

Le ha raccontato di essere un astronauta russo nello spazio e ha chiesto di farsi pagare il viaggio di ritorno sulla Terra. Così un uomo ha truffato una donna giapponese che si è illusa che l’uomo l’avrebbe sposata, una volta tornato dalla sua “missione”. L’uomo ha reclutato la sua vittima sessantacinquenne su Instagram lo scorso giugno. Sul suo profilo il truffatore aveva foto dello spazio prese dal web e diceva di lavorare sulla Stazione Spaziale Internazionale dove gli astronauti hanno accesso limitato alla connessione mobile. La chat tra i due, però, si è fatta subito molto intensa, attraverso l’app di messaggistica giapponese Line. Il finto astronauta ha detto di amarla e si è proposto di sposarla, con frasi molto romantiche: “Voglio iniziare una nuova vita in Giappone. Dirtelo 1000 volte non sarebbe abbastanza, ma continuerò: ti amo”, hanno riportato i media nipponici.

Peccato che per sposarla, l'astronauta doveva tornare sul pianeta Terra e si trattava di un affare piuttosto costoso, secondo l'uomo c’erano delle tasse di atterraggio da pagare in Giappone, oltre al costo di un razzo per tornare dalla sua amata. La donna, realmente infatuata, non ha esitato a mandargli circa 4,4 milioni di yen, corrispettivo di 30 mila euro. I soldi glieli mandava in piccole tranche, ma le richieste aumentavano sempre e hanno fatto insospettire la donna che si è rivolta alla polizia che ora sta indagando.

Le truffe a sfondo “romantico” sono sempre più diffuse e crudeli, proprio perché coinvolgono i sentimenti delle vittime. Recentemente in Italia la showgirl Pamela Prati ha raccontato di essere stata vittima di un raggiro simile, anche se l'opinione pubblica è ancora divisa sul crederle o meno.