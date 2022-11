Quando inizia la vecchiaia? A 42 anni iniziamo i primi acciacchi

Spesso si dice che la vecchiaia sia solo una questione di testa, ma è inevitabile accorgersi di piccoli cambiamenti fisici del nostro corpo, man mano che gli anni passano. Un sondaggio effettuato negli Usa ha chiesto proprio di segnalare l’età in cui secondo gli intervistati si inizia ad invecchiare, con i conseguenti primi “sintomi”. L'età critica che secondo gli intervistati segna l’inizio di un lungo processo di invecchiamento è 42 anni. L’età in cui, invece, gli intervistati si percepiscono in maggior salute è 34 anni. Gli intervistati sono stati 2.000 americani con campioni rappresentativi della Generazione Z, Millenial, Generazione-X e baby boomers. Ma a onor del vero c’è anche un 15% degli intervistati che afferma di essersi accorto di star invecchiando prima dei 35 anni. Ma quali sono i fattori di invecchiamento? Il dolore articolare in primis, l'insorgenza di condizioni croniche come l'ipertensione o il diabete, il metabolismo più lento o l'accumulo di qualche chilo in più, questi sono gli indicatori più segnalati.



Rekha Kumar, Chief Medical Officer di Found (programma di cura del peso che ha commissionato il sondaggio), ha commentato così i risultati del sondaggio: “Sebbene invecchiare sia inevitabile, apportare modifiche salutari al proprio stile di vita è una misura preventiva che può aiutare a mitigare problemi legati all'età come l'aumento di peso e le condizioni croniche. Negli ultimi 100 anni abbiamo quasi raddoppiato la nostra aspettativa di vita, quindi è fondamentale essere proattivi nell'estendere la nostra durata in salute della vita”.

Da sondaggio emerge anche che, nonostante tutti o quasi, si rendano conto del proprio corpo che invecchia, solo una piccola percentuale fa qualcosa per cambiare le sue abitudini in maniera più consona all’età che passa: il 61% rimanda le modifiche di routine da tre a sei anni, mentre il 29% ha fino a due. Insomma alle persone piace pensare che possono vivere da ventenni il più a lungo possibile.