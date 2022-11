Muore all’improvviso: l’ex e la compagna in lacrime ma spunta la moglie segreta

A La Spezia un uomo è scomparso a 43 anni per un malore. A piangere la sua scomparsa sono arrivate subito l’ex moglie e l’attuale compagna, ma nessuno si aspettava di vedere arrivare anche l’attuale moglie, tenuta evidentemente segreta e comparsa per la firma al momento della sepoltura.

La storia del poligamo segreto è stata raccontata dal Secolo XIX che riporta che le due donne (ex moglie e compagna) si sono unite nel dolore e ritrovandosi per la compilazione di alcune pratiche comunali sono state fermate al momento dlla firma dell’atto della sepoltura: il messo comunale ha spiegato loro che l’unica che poteva firmare le carte era l’attuale moglie e il nome all'anagrafe non corrispondeva a nessuno dei nomi delle presenti. Le due donne, soprattutto l’attuale compagna, sono sbiancate, ignare di questa unione.

L’uomo si era sposato 7 anni prima, evidentemente senza poi pubblicizzare troppo la cosa. A quel punto la legittima moglie è stata rintracciata telefonicamente, era all’oscuro della morte dell'uomo ed è accorsa in lacrime per firmare le carte necessarie alla sepoltura, mentre la compagna del defunto stava provando a riprendersi dallo shock. Una bella rimpatriata all’obitorio non è certo quello che le donne si aspettavano dopo la triste scomparsa dell’amato.



Matrimoni e funerali non son sempre così distanti. In India ad esempio, è successo che alla morte della sposa nel momento clou della carimonia, lo sposo ha deciso di sostituirla direttamente con la sorella, senza troppi patemi. Certo lo ha fatto sotto gli occhi di tutti, senza tenere nascosta la moglie!