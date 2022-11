La sposa scappa con il testimone. Lo sposo: “Andate tutti a casa”

A Čačak, in Serbia, un matrimonio si è concluso nel peggiore dei modi: con la sposa che scappa con l’amante nonché testimone di nozze. I festeggiamenti si sono conclusi in largo anticipo visto che lo sposo ha beccato in flagrante la sua amata mentre amoreggiava con il testimone di nozze.

Lo sposo, scosso da quanto aveva appena visto, si è rivolto agli invitati che si erano appena accomodati a tavola e li ha rispediti tutti a casa: "Cari ospiti, riprendete i vostri regali e tornate a casa", ha detto l'uomo agli invitati. "La sposa è scappata insieme al testimone che ci ha appena sposato".

La cerimonia era filata liscia come l’olio, più tardi la sposa si era recata in camera per cambiarsi d’abito in vista dei festeggiamenti, lo sposo voleva raggiungerla, ma quando ha aperto al porta della stanza ha trovato il testimone che stava già "intrattenendo" la sposa al posto suo. Lo sposo, infuriato, li ha cacciati entrambi dalla festa, invitandoli ad andarsene a casa (o a quel paese). Purtroppo la cena, anche se non è stata consumata, è stata pagata per intero. Tanto valeva riempirsi lo stomaco!

Nel primo anno di matrimonio il tasso di infedeltà è del 27% per gli uomini e del 21% delle donne. Tra coloro che tradiscono già al primo anno c’è un 35% che è stato infedele almeno una volta già negli anni del fidanzamento. Nel 2° e 3° anno di matrimonio tradisce il 36% degli uomini contro l’11% delle donne. Uno studio recente realizzato su 6000 intervistati da Belgio, Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito ha rivelato che quasi una persona su due (45%) ha tradito almeno una volta il proprio partner. E l’Italia è il Paese che possiede il “record” di traditori, equamente spartito tra uomini e donne.