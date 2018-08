Hai un sedere generoso? Per la scienza è tutta salute!

È proprio il periodo della riscossa delle donne curvy! Non solo pare che per i maschi le ragazze morbide siano più attraenti delle colleghe longilinee, ma adesso sembra addirittura che un sedere abbondante sia indice di maggiore intelligenza e salute.

Vediamo perché…

C’è di mezzo il solito studio scientifico, questa volta dell’Università di Oxford e pubblicato sulla rivista scientifica "International Journal of Obesity", che ha scoperto come nelle donne con un lato b particolarmente prosperoso gli omega-3 siano talmente abbondati da essere quasi in esubero. Il rapporto intercorrente tra omega-3 e intelligenza è presto detto: questi acidi grassi polinsaturi (gli stessi che si trovano in elevate quantità nel pesce) perfezionano lo sviluppo cognitivo, aumentano la velocità di pensiero e la fluidità di parola, potenziano la memoria, l'intuito e l'attenzione, migliorano addirittura i sistemi legati alla riproduzione.

Ma non solo. La garanzia di una salute superiore e di una maggiore speranza di vita sarebbe garantita, nelle donne dal sedere generoso, anche dalla minor quantità di glucosio, da bassi livelli di colesterolo “cattivo” e da alte concentrazioni di colesterolo “buono”.

E non è ancora finita: il grasso sovrabbondante che si deposita nella zona sud (cosce, gambe e sedere) conterrebbe anche un potente agente anti-infiammatorio utile a prevenire l´ostruzione delle arterie.

Tutte queste caratteristiche non sono proprie, ad esempio, della ciccia che ci accumula sulla pancia. L’ideale sarebbe, in pratica, avere pancia piatta e sedere abbondante… difficile se non sei Jennifer Lopez!

Quindi, donne a pera, non preoccupatevi troppo se i chili più difficili da perdere sono proprio quelli del lato b, in ogni caso potete consolarvi pensando che è tutta salute. Ovviamente, non mi stancherò mai di ripeterlo, parliamo di qualche chilo “di troppo”, non certo di obesità, pericolosissima per la nostra salute.