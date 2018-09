Dubai, 17 milioni di dollari per le scarpe più costose del mondo

Sono in oro e diamanti e valgono 17 milioni di dollari: sono le caratteristiche strabilianti delle scarpe realizzate da Jada Dubai e presentate nella città araba in un hotel a sette stelle. Qui sono stati riuniti 50 ospiti scelti in base al conto in banca: solo chi avrebbe potuto davvero comprare le costosissime calzature poteva partecipare all'evento esclusivo.

Come riporta il Sun, Maria Majari, co-fondatrice di Jada Dubai, il brand che ha realizzato le preziose décolleté, ha espresso la sua gioia e orgoglio per la creazione appena messa in vendita: "Abbiamo voluto creare un vero pezzo unico", ha detto. Finora il primato in fatto di scarpe con prezzi da capogiro era detenuto da un paio di calzature realizzate da Debbie Wingham per la figlia di un magnate mediorientale. Il loro valore era di "soli" 14 milioni di dollari.