Natale: chi addobba la casa in anticipo è più felice, lo dice la scienza

C’è chi lo ama e chi lo odia, ma alla fine più o meno tutti a dicembre si dedicano agli addobbi natalizi. La tradizione vuole che l’albero di Natale si prepari l’8 dicembre ma, secondo la scienza, farlo prima sarebbe ancora meglio: uno studio pubblicato sul Journal of Environmental Psychology, infatti, rivela che l’atmosfera natalizia e il fatto stesso di addobbare la propria casa per le festività migliora il nostro umore e ci rende più felici, perché ci fa pensare ai ricordi belli del passato e ci distrae dalle preoccupazioni quotidiane.

“Nella maggior parte dei casi, chi sceglie di addobbare la casa in anticipo lo fa per nostalgia o per resuscitare la magia del Natale – ha spiegato Steve McKeown, psicologo e fondatore della McKeown Clinic – in una vita piena di stress e ansia, le persone associano il Natale alla felicità, evocando forti sentimenti legati all’infanzia, in quanto le decorazioni rappresentano un’ancora alle emozioni e all’eccitamento di quando eravamo bambini”.

Secondo questa ricerca, inoltre, gli addobbi appesi sulla porta di casa aiuterebbero persino a migliorare il rapporto con i vicini. Insomma, se vi venisse voglia di riempire la casa di luci e di fare l’albero di Natale, ad esempio, a novembre, la scienza dice che potete farlo e ottenere dunque inaspettati benefici.