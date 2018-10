Allarme maltempo in Italia: sale a 10 il bilancio delle vittime

Temporali, esondazioni e mareggiate. L’Italia è stretta nella morsa del maltempo. Il bilancio delle vittime sale: sono in tutto 10 i morti. E le previsioni non promettono niente di buono nelle prossime ore. I venti raggiungeranno i 20 chilometri orari e le coste saranno colpite da forti mareggiate con onde che potrebbero arrivare fino ai 7 metri di altezza.

Nelle scorse 24 ore, i soccorsi sono stati impegnati in più di 7mila interventi. Le cause sono allagamenti, smottamenti e rimozione di alberi sradicati e caduti per strada e sulle macchine. Le Regioni più colpite: Lazio, Liguria, Veneto, Lombardia, Piemonte e il Friuli Venezia Giulia. Risultano isolati anche alcuni paesi, tra cui Santa Caterina in Valfurna, in provincia di Sondrio.

Nella notte un volontario dei Vigili del Fuoco è stato trovato morto a San Martino in Badia, mentre il corpo di una donna è stato recuperato privo di vita a Dimaro, in Val del Sole, Trentino. Un 63enne di San Giovanni in Marignano (Rimini) è stato scagliato dalle forti raffiche di vento sulle rocce mentre praticava kitsurf: è morto sul colpo. Decine i feriti.

La pioggia incessante della notte non sta aiutando le operazioni di soccorso. La situazione nelle prossime ore sarà critica. La perturbazione fresca in arrivo dall’Atlantico, infatti, si abbatterà contro le correnti umide dei venti di scirocco, che imperversano sulla Penisola da più giorni. Si prevedono temporali di forte intensità nelle zone centrali d'Italia.

Sono state 3500 le segnalazioni di alberi caduti in tutto il Paese. Alcune zone sono rimaste senza elettricità. È stato chiuso l’aeroporto di Genova e la linea ferroviaria ha subito dei rallentamenti a causa della mareggiata. È allarme anche inondazioni. I fiumi del Veneto, del Friuli e della Lombardia sono a rischio. “Stiamo valutando di aprire una galleria inutilizzata da anni che ci permetterebbe di far defluire l’acqua dell’Adige verso il lago di Garda”, dichiara Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile.

Nel frattempo, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha dichiarato lo stato di allerta.

