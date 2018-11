Cure gratis per i cani e i gatti degli anziani poveri del Veneto

Il Veneto nel 2019 sarà la prima Regione italiana a introdurre un’iniziativa dedicata agli animali domestici e agli anziani indigenti del territorio: per tutti i cani e i gatti delle persone anziane in difficoltà saranno infatti garantite una prima visita veterinarie, le vaccinazioni e diverse altre prestazioni gratuite.

Ad annunciarlo a Conegliano, in provincia di Treviso, è stato il Presidente della Regione, Luca Zaia, che ha sottoscritto a tal proposito un primo accordo con l’azienda sanitaria Usl 2 al momento solo nella zona di Pieve di Soligo (Treviso): “Garantire le cure veterinarie significa provvedere a un’adeguata ‘pet therapy’ per gli anziani proprietari di questi animali – ha spiegato il Presidente – in Veneto cani e gatti da compagnia possono entrare negli ospedali, inoltre abbiamo una legge che consente la sepoltura dei piccoli animali nel giardino di casa. A quelli che di fonte a iniziative come questa sorridono ricordo che il livello di civiltà di una comunità si misura dall’attenzione che riserva agli animali”.

I costi di questa iniziativa, pensata anche per prevenire il fenomeno del randagismo, saranno sostenuti dalle amministrazioni locali. Il progetto avrà una durata di tre anni e progressivamente, non appena verranno siglati gli accordi con tutte le aziende sanitarie regionali, verrà esteso a tutti i distretti del Veneto.

L’iniziativa funzionerà in questo modo: le amministrazioni comunali accerteranno lo stato di indigenza degli anziani interessati, successivamente le unità sanitarie locali erogheranno varie prestazioni agli animali di queste persone in una struttura privata convenzionata. Oltre alla prima visita e alle vaccinazioni, tra le altre prestazioni previste ci sono, ad esempio, la microchippatura del cane, operazioni di sterilizzazione ed eventuali altri interventi chirurgici urgenti.