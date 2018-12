Un bicchiere di vino al giorno allontana il rischio di ricoveri: lo studio

Se bevi un bicchiere di vino al giorno hai meno possibilità di essere ricoverato in ospedale. Questo è quello che emerge da uno studio condotto dal dipartimento di Epidemiologia e prevenzione dell’Irccs Neuromed di Pozzilli, in provincia di Isernia. La ricerca è stata pubblicata su “Addiction” ed è stata portata avanti grazie anche alla collaborazione del dipartimento di Nutrizione dell’Harvard T.H. Chan School of Public Health di Boston. Un consumo moderato di bevande alcoliche, unito a una dieta sana e una regolare attività fisica, fa bene alla salute, quindi e tiene lontani i dottori. Dopo la mela, dunque, un bicchiere di vino al giorno toglie il medico di torno.

L’indagine, condotta su un cluster di 21 mila persone seguite per circa 6 anni, mette in relazione il consumo di vino con i ricoveri ospedalieri. Chi beve molto, al contrario di quanto emerge dalla ricerca, ha una maggiore possibilità di ammalarsi, soprattutto per quanto riguarda problemi legati all’alcol stesso e patologie più gravi, come i tumori. Se, invece, il consumo di alcol è responsabile, i soggetti analizzati hanno una propensione minore a contrarre malattie cardiovascolari.

Simona Costanzo, ricercatrice che ha seguito il progetto da vicino, spiega: “Abbiamo osservato che un consumo elevato di alcol si accompagna a una più alta probabilità di ricoveri in ospedale soprattutto per eventi tumorali e patologie alcol correlate. Il che conferma il grave danno per la salute che viene dal bere in eccesso. Invece, chi beve con moderazione presenta un rischio minore di ricovero per tutte le cause e per le malattie cardiovascolari rispetto agli astemi e agli ex bevitori”.

Licia Iacoviello dell’Università dell’Insubria di Varese, inoltre, dice che lo studio “conferma ed estende anche le nostre osservazioni precedenti che il consumo moderato di alcol si associa a una riduzione del rischio di mortalità indipendentemente dal tipo di malattia”.

Questo non vuol dire che bisogna bere per forza: la ricerca, infatti, è tesa ad allontanare l’idea che l’alcol, e il vino in particolare, faccia male alla salute. Legato anche al concetto di socialità, bere un bicchiere di vino aiuta le persone ad essere più positive e rilassate, circostanza questa che fa bene in generale a tutto l’organismo.

Alziamo in alto i calici, quindi, e brindiamo alla nostra salute con un bel bicchiere di vino!