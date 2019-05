I malati di tumore spendono 5miliardi lʼanno di propria tasca

I malati di tumore spendono una fortuna di tasca propria per curarsi. A rivelarlo è l'undicesimo "Rapporto sulla condizione assistenziale dei malati oncologici". Per la precisione, la spesa si aggira intorno ai 5 miliardi di euro allʼanno.

In particolare, secondo il report, il dettaglio della spesa per i circa 3.3 milioni di malati (di cui 700 mila in trattamento), comprende: visite mediche (1,1 miliardi) e trasporti e soggiorni sul luogo di cura (1,5 miliardi), farmaci (808 milioni) e interventi ricostruttivi (425 milioni).

Per loro il Servizio sanitario nazionale sostiene una spesa pari al 14% del totale (cioè circa 16 miliardi di euro), ma, dove non arriva lo Stato, il malato deve integrare con un contributo importante.

La recente indagine Favo condotta su 1200 casi, rivela che oltre la metà dei malati (57,5%) ha speso per accertamenti diagnostici in media 406 euro l'anno; il 39,3% ha speso in media 797,5 euro annui per i trasporti; 15,7% ha speso 1.180 euro in un anno per vitto e alloggio; il 4,9% ben 2.603,5 euro a prestazione per la chirurgia ricostruttiva.

Questa ricerca porta l'attenzione sulla necessità di ricollocare opportunamente le risorse dello Stato, affinché a tutti i cittadini vengano garantiti i trattamenti necessari per la diagnosi e la cura dei tumori.